Gebäude ist einsturzgefährdet
Eigentümer von Fachwerkhaus in Unkel muss handeln
Die Risse werden immer größer: Das Fachwerkhaus Frankfurter Straße 42 in der Unkeler Altstadt ist so marode, dass der Eigentümer
Die Risse werden immer größer: Das Fachwerkhaus Frankfurter Straße 42 in der Unkeler Altstadt ist so marode, dass der Eigentümer zeitnah Sicherungsmaßnahmen einleiten muss. Der Straßenabschnitt vor dem Gebäude bleibt wegen möglicher herabstürzender Teile sicherheitshalber gesperrt.
Sabine Nitsch

Das Fachwerkhaus Frankfurter Straße 42 in Unkel ist seit Jahren ein Sanierungsfall. Nun stellt das marode Gebäude ein Sicherheitsrisiko für Fußgänger und Nachbarn dar: Der Straßenabschnitt wurde daher gesperrt. Nun muss der Eigentümer aktiv werden.

Lesezeit 1 Minute
Das seit Jahren marode Fachwerkhaus Frankfurter Straße 42 in der Unkeler Altstadt hat sich von einem Sanierungsfall inzwischen zu einem möglichen Sicherheitsrisiko für Fußgänger und Nachbarn entwickelt. Der Straßenabschnitt direkt vor dem Haus, das bekanntlich Statikprobleme hat, ist mittlerweile aus Sicherheitsgründen gesperrt.
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