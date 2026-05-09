Vier Ehrenamtliche aus dem Kreis Neuwied sind für ihr jahrelanges Engagement gewürdigt worden. Ihre Geschichten zeigen, wie viel Zusammenhalt, Tatkraft und Herzblut das Leben im Kreis prägen.
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„Es sind Menschen wie Inge Horn, Anette Wagner, Erwin Hoffmann und Thomas Stumpf, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement genau das symbolisieren und transportieren: gesellschaftliches Miteinander, füreinander da sein und einstehen, gesellschaftlichen Zusammenhalt“, begann Landrat Achim Hallerbach seine Begrüßungsrede anlässlich der Verleihung der Ehrennadel des Landes im Neuwieder Roentgen-Museum, der „guten Stube“ des Landkreises.