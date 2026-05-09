Verleihung im Roentgen-Museum Ehrennadeln für vier Ehrenamtler aus dem Kreis Neuwied Jörg Niebergall 09.05.2026, 10:00 Uhr

i Die neuen Ehrenadel-Träger mit Landrat Achim Hallerbach. Von links: Erwin Hoffmann, Anette Wagner, Inge Horn und Thomas Stumpf Jörg Niebergall

Vier Ehrenamtliche aus dem Kreis Neuwied sind für ihr jahrelanges Engagement gewürdigt worden. Ihre Geschichten zeigen, wie viel Zusammenhalt, Tatkraft und Herzblut das Leben im Kreis prägen.

„Es sind Menschen wie Inge Horn, Anette Wagner, Erwin Hoffmann und Thomas Stumpf, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement genau das symbolisieren und transportieren: gesellschaftliches Miteinander, füreinander da sein und einstehen, gesellschaftlichen Zusammenhalt“, begann Landrat Achim Hallerbach seine Begrüßungsrede anlässlich der Verleihung der Ehrennadel des Landes im Neuwieder Roentgen-Museum, der „guten Stube“ des Landkreises.







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