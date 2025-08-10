Kirmes in Niederbreitbach
Ehrendamen und Junggesellen holen das Königspaar ab
Die Junggesellen und Ehrendamen holen das Königspaar Lina Mareien und Christian Fischer ab, um sich anschließend zum gemeinsamen Festumzug zu versammeln.
Jörg Niebergall

Neben einem Festumzug gibt es in Niederbreitbach auch eine Open-Air-Party. Zahlreiche Junggesellenvereine aus der Umgebung beteiligen sich aktiv an der Kirmes in Niederbreitbach.  

Wenn die Junggesellen und Ehrendamen das Königspaar Lina Mareien und Christian Fischer im Rahmen der St. Laurentius-Kirmesfeierlichkeiten abgeholt haben, traf man sich zum anschließenden Festumzug in der Dorfmitte. Begleitet vom Spielmannszug TV Eiche Bad Honnef und zahlreichen benachbarten Junggesellenvereinen zog der Tross dann in Richtung Dorfgemeinschaftshaus. Für die gelungene Open-Air-Party rund ums Dorfgemeinschaftshaus zeigte sich in erster Linie die Coverband „Stalking Horse“ verantwortlich.

Eine Baum-Premiere

Spielmannszug TV Eiche Bad Honnef zieht beim Festumzug auch in Richtung Dorfgemeinschaftshaus.
Jörg Niebergall

Schon zum Auftakt der Kirmes hatte es eine echte Premiere gegeben, denn der Kirmesbaum kam erstmals aus dem heimischen Fockenbachtal. Dank tatkräftiger Unterstützung hatte der Junggesellenverein beim Aufstellen dann keine Mühe. Der Kirmesmontag steht ganz im Zeichen des Eintopfessens und dem anschließenden Eiersammeln der Junggesellen. Mit dem Dorfabend inklusive traditionellem Eierbacken und Verlosung klingt die Kirmes so langsam aus.

