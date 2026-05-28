„Es ist wie ein Erdbeben!“ Ehepaar aus Heimbach-Weis leidet unter maroder Straße Viktoria Schneider 28.05.2026, 09:00 Uhr

i Peter Schmalenbach und seine Frau Waltraud vor ihrem Haus in Heimbach-Weis. Schon seit Jahren kämpfen sie dafür, dass die Straße endlich in einen guten Zustand gebracht wird. Viktoria Schneider

Wenn Lkw und Busse die Sayner Straße in Neuwied passieren, spüren das Peter und Waltraud Schmalenbach bis in ihre Knochen. Schon seit Jahren leiden sie unter dem Lärm, der von der maroden Straße ausgeht. Die Stadt sieht dagegen kein Handlungsbedarf.

Peter Schmalenbach macht sich bereit. Gleich wird es wieder laut. So laut, dass bei ihm im Wohnzimmer die Gläser auf den Tischen wackeln. Vor allem wenn Lkw oder Busse an seinem Haus vorbeifahren, spürt er starke Erschütterungen. Schon seit einer gefühlten Ewigkeit kämpft der Mann aus Heimbach-Weis dafür, dass die marode Straße repariert wird.







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