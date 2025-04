Unkel. Angrenzend an das Rheinhotel Schulz in Unkel steht das „Kleine Schulz“. Derzeit wartet es darauf, gastronomisch genauso wachgeküsst zu werden, wie es mit dem renommierten Rheinhotel, das die vergangenen Jahre im Dornröschenschlaf verbrachte, schon gelungen ist. Die neue Chefin des Schulz, Vasuki Nandapalan, hat sich mit ihrem Team auf die Fahne geschrieben, nicht nur die Unkeler und natürlich Gäste von außerhalb im Rheinhotel willkommen zu heißen, sondern auch das „Kleine Schulz“ bald zu öffnen. Derzeit wird ein Nutzungskonzept erarbeitet. Kaffee und Kuchen, Kleinigkeiten zu essen und Cocktails soll es wahrscheinlich geben.

i Vor der Sanierung war das geschichtsträchtige Haus in einem erbarmungswürdigen Zustand. Sabine Nitsch

Eigentlich sollte das schmucke Domizil, nachdem es 2008/2009 aufwendig und kostspielig saniert worden war, das räumliche und gastronomische Angebot des Hotels erweitern. Die Unkeler freuten sich auf eine weitere Gastronomie in der Stadt. Das Erdgeschoss war zu einem großräumigen Gastraum mit rustikalem, aber edlem Holzboden umgebaut worden, und auf einer Galerie im ersten Stock gibt es Sitzmöglichkeiten. Bierhaus, Weinhaus, Restaurant – die Unkeler waren gespannt, was aus dem „Kleinen Schulz“ werden würde. Nichts davon wurde realisiert. Nicht nur das Rheinhotel schien wenig Wert auf Gäste zu legen, auch das schmucke Gasthaus stand der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung.

Bei den Unkelern hieß das Vogthaus nur die „Sternenburg“

Für die Unkeler ist das „Kleine Schulz“, wie es jetzt heißt, ein Haus mit einer langen Geschichte. Vorher hieß es Vogtshaus, benannt nach Franz Vogts (1757 bis 1841). Er hatte nach der Heirat mit Maria Katharina Berntges das Stammhaus der Familie Berntges erworben, umgebaut und vergrößert. Die Familie Berntges war eine der wichtigsten Familien in Unkel. Sie kam im 16. Jahrhundert in die Stadt und stellte über Jahrhunderte hinweg Schöffen und Bürgermeister. Vogts eröffnete in dem Haus ein „Handelsgeschäft mit Spezereien“, wie der ehemalige Stadtarchivar Franz Vollmer in seiner Chronik von Unkel schreibt. Er gründete auch eine Tabakfabrik, und seine Frau war die Patronin der 14-Nothelfer-Kapelle in der Pfarrkirche. Vogt übernahm 1820 außerdem einen Großteil der Renovierungs- und Sanierungskosten der Pfarrkirche und vieles mehr. Die heutige Vogtsgasse, an der das Rheinhotel liegt, wurde nach ihm benannt. Bei den Unkelern hieß das Vogtshaus nur die „Sternenburg“, weil den alten Torbogen, durch den man heute noch zum Haupteingang des „Kleinen Schulz“ kommt, das mit Sternen bestückte Ehewappen der Patrizierfamilie Berntges/Hochausen ziert.

i Ds Wappen über dem Torbogen zeigt, warum das "Kleine Schulz" früher Sternenburg hieß. Sabine Nitsch

2002 machte ein Sturm dem ohnehin maroden Vogtshaus beinahe den Garaus. Das Dach wurde abgedeckt und nur notdürftig wieder abgedichtet. Noch 2006 war das alte Haus, das in weiten Teilen ins 16. Jahrhundert datiert wird, in einem erbarmungswürdigen Zustand. Der Dachstuhl war komplett marode und feucht, das gesamte Dachgeschoss einsturzgefährdet. Löcher klafften in den kaputten Fußböden, durch manche Gefache des Fachwerkes konnte man den Himmel sehen. Die verblichene Schönheit der „Sternenburg“ war jedoch immer noch erkennbar und auch, dass Vogts offenbar ein sehr vermögender Mann war. Die teilweise erhaltene Empire-Treppe ebenso wie die barocke Spiegeldecke ließen vermuten, dass das Haus glanzvollere Zeiten erlebt hat.

i Druch den Torbogen gehts in "Kleine Schulz". Sabine Nitsch

Die Eigentümerin, die Rheinhotel Schulz GmbH, wollte das Haus abreißen. Die Unkeler liefen Sturm gegen dieses Vorhaben, und Kreisdenkmalschützer Reinhard Lahr erteilte der Idee eine ganz klare Absage. Er forderte die Sanierung und zu retten, was zu retten ist. Restauratoren, Handwerker, Architekten und Statiker bewegten sich ab 2007 in einem ständigen Balanceakt: Einerseits galt es, dem Denkmalschutz gerecht zu werden, andererseits musste das Haus restauriert werden, sodass es auch moderne gastronomische Anforderungen erfüllen konnte. Das ist eindrucksvoll gelungen. Nur als Gastronomie wurde es trotzdem kaum genutzt. Das soll sich ändern. Bald sollen sich, so die Ankündigung der neuen Hoteldirektorin, endlich Gäste im „Kleinen Schulz“ wohlfühlen können.