Abriss in der Bunten Stadt Ehemaliges Hotel in Linz muss Wohnhäusern weichen 17.12.2024, 10:13 Uhr

i Das ehemalige Hotel fällt dem Abrissbagger zum Opfer. Sabine Nitsch

Das ehemalige Hotel Palm in Linz wird abgerissen. Ein großer Gebäudekomplex soll auf dem Grundstück entstehen. Weder Anwohner noch die Stadt sind von den Plänen begeistert.

Das Hotel Palm in Linz ist Geschichte. Der Abrissbagger ist aktuell dabei, das ehemalige Hotel samt dem großen Saal, in dem Generationen von Linzern gefeiert haben, dem Erdboden gleichzumachen. Auf dem Gelände am Ahrweg Ecke „Vor dem Leetor“ sollen vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen.

