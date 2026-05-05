Leerstand und Sperrmüll Ehemaliger Edeka-Markt in Rheinbrohl bleibt Problemfall Andreas Winkelmann 05.05.2026, 14:00 Uhr

i Anstelle von dekorierten Schaufenstern finden sich im ehemaligen Edeka-Markt in Rheinbrohl wilde Plakatierungen und Müllablagerungen auf dem Parkplatz. Andreas Winkelmann

Ein leer stehendes Supermarktgebäude an der Hauptstraße von Rheinbrohl fällt ins Auge: wilde Plakatierung an den Schaufenstern, ein zugemüllter Parkplatz, illegale Sperrmüllansammlungen. Doch wie geht es dort weiter?

Seit gut fünf Jahren steht die ehemalige Edeka-Filiale Bock an der Hauptstraße 31 in Rheinbrohl leer. Auch Oliver Labonde, Ortsbürgermeister von Rheinbrohl, ist nicht glücklich mit der Situation: „Im Augenblick liegt hier nur ein Gegenstand herum, aber es gibt ein Sperrmüllproblem und die wilde Plakatierung auf den Schaufenstern ist auch kein schöner Anblick“.







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