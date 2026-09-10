Neuerung im Gewerbegebiet Ehemaliger Baumarkt wird zum „Center Rheinbrohl“ Sabine Nitsch 10.09.2026, 10:00 Uhr

i Investor André Reifert (links) und Ortsbürgermeister Oliver Labonde erläutern die Pläne für das "Center Rheinbrohl". Sabine Nitsch

Auf 5700 Quadratmetern entsteht neben dem Sportplatz ein neues Gewerbezentrum. 50 Parkplätze müssen vorgehalten werden. Sie sollen nach Feierabend und am Wochenende auch den Sportlern zur Verfügung stehen. 60 Prozent der Fläche sind schon belegt.

In Rheinbrohl wurde aus der Not eine Tugend gemacht. Das ehemalige Bauzentrum Saal in der Industriestraße, das später als „Bauen + Leben“ geführt wurde, ist seit März geschlossen. Die Reifert Immobilien GmbH hat das Areal übernommen und baut es sukzessive um.







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