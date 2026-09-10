Neuerung im Gewerbegebiet
Ehemaliger Baumarkt wird zum „Center Rheinbrohl“
Investor André Reifert (links) und Ortsbürgermeister Oliver Labonde erläutern die Pläne für das "Center Rheinbrohl".
Investor André Reifert (links) und Ortsbürgermeister Oliver Labonde erläutern die Pläne für das "Center Rheinbrohl".
Sabine Nitsch

Auf 5700 Quadratmetern entsteht neben dem Sportplatz ein neues Gewerbezentrum. 50 Parkplätze müssen vorgehalten werden. Sie sollen nach Feierabend und am Wochenende auch den Sportlern zur Verfügung stehen. 60 Prozent der Fläche sind schon belegt.

Lesezeit 1 Minute
In Rheinbrohl wurde aus der Not eine Tugend gemacht. Das ehemalige Bauzentrum Saal in der Industriestraße, das später als „Bauen + Leben“ geführt wurde, ist seit März geschlossen. Die Reifert Immobilien GmbH hat das Areal übernommen und baut es sukzessive um.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren