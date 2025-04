Es ist geschafft: Seit wenigen Tagen hat die Marienhaus-Gruppe zwei Häuser in Neuwieds Innenstadt. Drei Viertel der Beschäftigten des ehemaligen DRK-Klinikums, das der neue Träger nun übernommen hat, konnten ins neue Team aufgenommen werden. Bei den Marienhaus-Verantwortlichen ist die Freude groß. Doch allerhand steht noch an, wie etwa die Namensfindung.

„Wir haben am 7. April offiziell als Marienhaus den Betrieb in Neuwied mit zwei Häusern gestartet“, berichtet Pressesprecher Dietmar Bochert. Das Direktorium des Marienhaus-Klinikums St. Elisabeth Neuwied und Klinik-Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen seien vor Ort gewesen, um die neuen Kollegen und Patienten zu begrüßen. „Neben einer Candybar und einem Kuchenbuffet gab es auch eine persönliche Willkommenstüte für alle neuen Marienhäusler“, erzählt Bochert weiter.

Von beiden Seiten, „wenn man es überhaupt noch so bezeichnen mag“, sei sehr positives Feedback gekommen. „Sicher werden wir gemeinsam in den kommenden Wochen noch voneinander lernen und auch Prozesse optimieren, aber nun steht erst einmal eine sichere Gesundheitsversorgung für die Region Neuwied. So durften wir im Haus DRK dann auch die ersten Patienten neu aufnehmen“, zieht Bochert ein vorläufiges Resümee.

Mit dabei waren auch Pflegedirektorin Wioletta Osko, Christian Link, Geschäftsführer der Marienhaus-Kliniken GmbH, der kaufmännische Direktor Günter Iking – und Oberin Gaby Frömbgen. Ihre Position ist eine Besonderheit des kirchlichen Trägers. Früher seien die Krankenhausoberinnen Ordensschwestern gewesen, da die Einrichtungen von den Ordensschwestern gegründet und aufgebaut worden seien, hatte Sebastian Spottke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe, im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.

i Einen besonderen Kuchen galt es zur Begrüßungsfeier am 7. April in Neuwied anzuschneiden, den ein Pfleger aus dem Marienhaus-Klinikum für die neuen Kolleginnen und Kollegen aus dem DRK-Haus gebacken hatte. Christian Belz/Marienhaus-Gruppe

In den 1990er-Jahren habe es in der Marienhaus-Gruppe die ersten weltlichen Oberinnen gegeben. Eine Oberin gebe es in jedem der Krankenhäuser des katholischen Trägers. Ihre Aufgabe sei es, für die Mitarbeitenden da zu sein, sie in schwierigen Zeiten zu unterstützen und in guten Zeiten mit ihnen gemeinsam zu feiern.

Die Übernahme war seit Dezember in wenigen, arbeitsreichen Monaten vorbereitet worden. So hatte ein Team mit dem Direktorium der Marienhaus-Gruppe ein Erwerberkonzept entwickelt, in dem die zukünftige Ausrichtung der beiden Häuser skizziert war. Demnach hat das ehemalige DRK-Krankenhaus nun einen ambulanten Schwerpunkt: Dort werden elektive, also planbare Eingriffe vorgenommen. Das Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth ist seit der Übernahme alleiniger Anlaufpunkt für Notfälle.

Um Anfang April wirklich starten zu können, musste zum Beispiel auch die Technik vorbereitet werden, etwa das Krankenhausinformationssystem, mit dem das Marienhaus-Krankenhaus arbeitet, sagte uns der Mediziner Christof Schenkel-Häger, der als Mitglied des Direktoriums in die Entscheidungen eingebunden war und ist.

Die IT sei auf den Punkt startklar gewesen. Die Kollegen hätten noch in der Nacht vor Montag daran gearbeitet, berichtet Dietmar Bochert: „Im Hinblick darauf, dass wir im DRK alles auf unsere Gruppe umstellen mussten, war dies schon ein Kraftakt.“

i Den Infostand besetzten Christian Link (links), Geschäftsführer der Marienhaus-Kliniken GmbH, und Günter Iking, kaufmännischer Direktor. Christian Belz/Marienhaus-Gruppe

Den Namen „Haus DRK“ soll das ehemalige Stadtkrankenhaus übrigens nicht mehr lange tragen. Die Beschäftigten beider Häuser seien aufgerufen, sich bis 15. April an der Namenssuche zu beteiligen, berichtet Pressesprecherin Hanna Valentin als Ansprechpartnerin dafür. Eine Vorgabe, etwa dass es ein Heiliger sein müsse, gebe es nicht. Es seien schon 50 Vorschläge per E-Mail bei ihr angekommen, etwa aus der Pflege, Küche und Medizin. Das Direktorium werde nach Einsendeschluss drei Namen vorauswählen, die Geschäftsführung letztendlich die Entscheidung treffen, so Valentin. Für den Sieger werde es einen kleinen Preis geben.