Nach einem knappen halben Jahr zieht Christine Schönfelder ein Resümee: Die Besitzerin des Gasthauses „„Egge & Felder“ freut sich, dass sie und ihr Mann gut im Ort angenommen wurden. Doch einiges musste sie erst ausprobieren.
Lesezeit 3 Minuten
Wer in diesen Frühsommertagen in Windhagen unterwegs ist, der kann das „Egge & Felder Landhaus“ nicht übersehen. Von üppigem Blumenschmuck umgeben, präsentiert sich das historische Gebäude in der Dorfmitte. Sowohl die bequemen Sitzgruppen auf dem kleinen Vorplatz als auch die weit geöffnete Tür zum Restaurant laden zur Einkehr ein.