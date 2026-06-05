Gasthaus mit Stammgästen
„Egge & Felder“ hat in Windhagen viele Fans gefunden
Besitzerin Christine Schönfelder freut sich sehr, dass die beiden Biergartenbereiche vor und hinter dem Haus kürzlich mit großem
Besitzerin Christine Schönfelder freut sich sehr, dass die beiden Biergartenbereiche vor und hinter dem Haus kürzlich mit großem Erfolg eröffnet wurden. Hier können es sich die Gäste nun bei kühlen Getränken und leckeren Schmankerln gut gehen lassen, und auch attraktive Events sind geplant.
Julia Hilgeroth-Buchner

Nach einem knappen halben Jahr zieht Christine Schönfelder ein Resümee: Die Besitzerin des Gasthauses „„Egge & Felder“ freut sich, dass sie und ihr Mann gut im Ort angenommen wurden. Doch einiges musste sie erst ausprobieren.

Lesezeit 3 Minuten
Wer in diesen Frühsommertagen in Windhagen unterwegs ist, der kann das „Egge & Felder Landhaus“ nicht übersehen. Von üppigem Blumenschmuck umgeben, präsentiert sich das historische Gebäude in der Dorfmitte. Sowohl die bequemen Sitzgruppen auf dem kleinen Vorplatz als auch die weit geöffnete Tür zum Restaurant laden zur Einkehr ein.

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