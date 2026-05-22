Neuer Standort in Rheinbrohl
Edeka hält sich zu Plänen für neue Filiale noch bedeckt
Rheinbrohl wartet auf den Neubau einer Edeka-Filiale. Sie soll auf dem bisherigen Lidl-Areal entstehen. (Symbolbild)
Rheinbrohl wartet auf den Neubau einer Edeka-Filiale. Sie soll auf dem bisherigen Lidl-Areal entstehen. (Symbolbild)
Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Die Menschen in Rheinbrohl warten seit Jahren auf den Bau einer neuen Edeka-Filiale, nachdem das alte Geschäft im Ortskern aufgegeben wurde. Vor dem Jahr 2027 passiert allerdings nichts, denn Edeka ist von den Plänen des Discounters Lidl abhängig.

Lesezeit 2 Minuten
Die Nahversorgungssituation in Rheinbrohl soll sich in den nächsten Jahren verbessern. Aktuell gibt es im Gewerbegebiet den Drogeriemarkt dm und eine Filiale des Discounters Lidl. Die frühere Edeka-Filiale im Ortskern steht seit Jahren leer.Lidl möchte nach Auskunft von Rheinbrohls Ortsbürgermeister Oliver Labonde nun einen Filialneubau auf einem Grundstück hinter dem dm-Markt beziehen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren