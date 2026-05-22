Die Menschen in Rheinbrohl warten seit Jahren auf den Bau einer neuen Edeka-Filiale, nachdem das alte Geschäft im Ortskern aufgegeben wurde. Vor dem Jahr 2027 passiert allerdings nichts, denn Edeka ist von den Plänen des Discounters Lidl abhängig.
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Die Nahversorgungssituation in Rheinbrohl soll sich in den nächsten Jahren verbessern. Aktuell gibt es im Gewerbegebiet den Drogeriemarkt dm und eine Filiale des Discounters Lidl. Die frühere Edeka-Filiale im Ortskern steht seit Jahren leer.Lidl möchte nach Auskunft von Rheinbrohls Ortsbürgermeister Oliver Labonde nun einen Filialneubau auf einem Grundstück hinter dem dm-Markt beziehen.