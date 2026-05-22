Neuer Standort in Rheinbrohl Edeka hält sich zu Plänen für neue Filiale noch bedeckt Daniel Dresen 22.05.2026, 10:00 Uhr

i Rheinbrohl wartet auf den Neubau einer Edeka-Filiale. Sie soll auf dem bisherigen Lidl-Areal entstehen. (Symbolbild) Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Die Menschen in Rheinbrohl warten seit Jahren auf den Bau einer neuen Edeka-Filiale, nachdem das alte Geschäft im Ortskern aufgegeben wurde. Vor dem Jahr 2027 passiert allerdings nichts, denn Edeka ist von den Plänen des Discounters Lidl abhängig.

Die Nahversorgungssituation in Rheinbrohl soll sich in den nächsten Jahren verbessern. Aktuell gibt es im Gewerbegebiet den Drogeriemarkt dm und eine Filiale des Discounters Lidl. Die frühere Edeka-Filiale im Ortskern steht seit Jahren leer.Lidl möchte nach Auskunft von Rheinbrohls Ortsbürgermeister Oliver Labonde nun einen Filialneubau auf einem Grundstück hinter dem dm-Markt beziehen.







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