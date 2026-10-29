Am Luisenplatz müssen immer wieder Passanten aus dem Weg springen, weil E‑Scooter-Fahrer klare Regeln missachten und für Unruhe sorgen. Die Behörden sind alarmiert, aber wie lässt sich das Flitzerchaos eindämmen?
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Mal eben über den Bürgersteig flitzen, zu zweit auf einem Roller durch die Innenstadt düsen oder ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs sein: Was für manche E-Scooter-Fahrer offenbar zum ganz normalen Straßenverkehr gehört, sorgt bei vielen Neuwiedern längst für Kopfschütteln.