Kontroverse in Neuwied
E-Scooter sorgen für Verkehrschaos
Korrekt unterwegs sind diese Jungs: Sie fahren vorschriftsmäßig auf dem Radweg.
Korrekt unterwegs sind diese Jungs: Sie fahren vorschriftsmäßig auf dem Radweg.
Jörg Niebergall

Am Luisenplatz müssen immer wieder Passanten aus dem Weg springen, weil E‑Scooter-Fahrer klare Regeln missachten und für Unruhe sorgen. Die Behörden sind alarmiert, aber wie lässt sich das Flitzerchaos eindämmen?

Lesezeit 2 Minuten
Mal eben über den Bürgersteig flitzen, zu zweit auf einem Roller durch die Innenstadt düsen oder ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs sein: Was für manche E-Scooter-Fahrer offenbar zum ganz normalen Straßenverkehr gehört, sorgt bei vielen Neuwiedern längst für Kopfschütteln.
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