Kontroverse in Neuwied E-Scooter sorgen für Verkehrschaos Jörg Niebergall 29.10.2026, 15:45 Uhr

i Korrekt unterwegs sind diese Jungs: Sie fahren vorschriftsmäßig auf dem Radweg. Jörg Niebergall

Am Luisenplatz müssen immer wieder Passanten aus dem Weg springen, weil E‑Scooter-Fahrer klare Regeln missachten und für Unruhe sorgen. Die Behörden sind alarmiert, aber wie lässt sich das Flitzerchaos eindämmen?

Mal eben über den Bürgersteig flitzen, zu zweit auf einem Roller durch die Innenstadt düsen oder ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs sein: Was für manche E-Scooter-Fahrer offenbar zum ganz normalen Straßenverkehr gehört, sorgt bei vielen Neuwiedern längst für Kopfschütteln.







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