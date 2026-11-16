Junge in Neuwied verletzt
E-Scooter-Fahrer war wohl zu schnell unterwegs
Neben einer hohen Geschwindigkeit spielen auch „besondere Straßenverhältnisse“ eine Rolle bei dem Vorfall in Neuwied. (Symbolbil
Neben einer hohen Geschwindigkeit spielen auch „besondere Straßenverhältnisse“ eine Rolle bei dem Vorfall in Neuwied. (Symbolbild)
Christian Charisius/dpa

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein Zwölfjähriger aus Neuwied zu, als er von einem nicht zugelassenen E-Scooter herunterfiel. Zu dem Unfall trugen laut Polizei gleich mehrere Faktoren bei. Welche Strafen nun drohen könnten, erklärt ein Sprecher.

Lesezeit 1 Minute
Bei dem E-Scooter-Unfall in Neuwied vom vergangenen Mittwoch, bei dem ein Zwölfjähriger schwer am Kopf verletzt wurde, hat wohl eine nicht angepasste Geschwindigkeit eine Rolle gespielt. Das teilte die Polizeiinspektion Neuwied auf Nachfrage unserer Zeitung mit.
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