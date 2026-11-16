Schwere Kopfverletzungen zog sich ein Zwölfjähriger aus Neuwied zu, als er von einem nicht zugelassenen E-Scooter herunterfiel. Zu dem Unfall trugen laut Polizei gleich mehrere Faktoren bei. Welche Strafen nun drohen könnten, erklärt ein Sprecher.
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Bei dem E-Scooter-Unfall in Neuwied vom vergangenen Mittwoch, bei dem ein Zwölfjähriger schwer am Kopf verletzt wurde, hat wohl eine nicht angepasste Geschwindigkeit eine Rolle gespielt. Das teilte die Polizeiinspektion Neuwied auf Nachfrage unserer Zeitung mit.