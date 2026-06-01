Rennen in Bad Hönningen
E-Karts begeistern beim ADAC-Jugend-Kart-Turnier
Elli Polifka vom MSC Christopherus startete in der K1, hier mit Vereinskameradin Leonie Schriek,
Elli Polifka vom MSC Christopherus startete in der K1, hier mit Vereinskameradin Leonie Schriek,
Jörg Niebergall

Leise statt dröhnend: Beim 30. ADAC-Jugend-Kart-Turnier in Bad Hönningen haben sich junge Talente in E-Karts gesetzt. Ein Wetterumschwung sorgte für zusätzliche Spannung auf der Strecke.

Lesezeit 1 Minute
Keine Abgase, keine lauten Motorengeräusche, aber dennoch kommt beim 30. ADAC-Jugend-Kart-Turnier des MSC Christopherus Bad Hönningen ein wenig Formel-1-Feeling auf. Über 140 Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer aus den Vereinen Rübenach, Adenau, Kempenich, Arzbach, Niederfischbach und natürlich vom gastgebenden MSC versuchten, den schnellsten Weg durch den von Pylonen abgesteckten Slalom-Parcours zu finden.

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