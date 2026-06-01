Rennen in Bad Hönningen E-Karts begeistern beim ADAC-Jugend-Kart-Turnier Jörg Niebergall 01.06.2026, 06:00 Uhr

i Elli Polifka vom MSC Christopherus startete in der K1, hier mit Vereinskameradin Leonie Schriek, Jörg Niebergall

Leise statt dröhnend: Beim 30. ADAC-Jugend-Kart-Turnier in Bad Hönningen haben sich junge Talente in E-Karts gesetzt. Ein Wetterumschwung sorgte für zusätzliche Spannung auf der Strecke.

Keine Abgase, keine lauten Motorengeräusche, aber dennoch kommt beim 30. ADAC-Jugend-Kart-Turnier des MSC Christopherus Bad Hönningen ein wenig Formel-1-Feeling auf. Über 140 Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer aus den Vereinen Rübenach, Adenau, Kempenich, Arzbach, Niederfischbach und natürlich vom gastgebenden MSC versuchten, den schnellsten Weg durch den von Pylonen abgesteckten Slalom-Parcours zu finden.







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