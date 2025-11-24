Zuschuss für Bürger Dürrholz fördert Photovoltaik weiterhin finanziell 24.11.2025, 12:00 Uhr

i Die Ortsgemeinde Dürrholz fördert weiterhin Balkonkraftwerke (Symbolbild). Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Die Ortsgemeinde Dürrholz verlängert die finanzielle Förderung von Batteriespeichern und Balkonkraftwerken. Franz-Josef Ludwig erläutert Hintergründe und erklärt, was interessierte Bürger beachten müssen.

Viele Menschen wünschen sich mehr Klimaschutz durch die Politik: Das ist unter anderem ein Ergebnis der Studie des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Während es auf Bundesebene auch im Hinblick auf den Klimaschutz immer wieder Kritik an der aktuellen Regierung gibt, setzen sich viele kleine Kommunen in Rheinland-Pfalz für den Klimaschutz ein.







