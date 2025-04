Neben dem Musikfestival Rock the Forest der Rockfreunde Rengsdorf zählt die Kirmes des Burschenvereins Rengsdorf zu den bestbesuchten Veranstaltungen im größten Dorf der VG. Beide werden seit Jahren über mehrere Tage auf dem Waldfestplatz außerhalb des Ortskerns durchgeführt. Ob das auch in Zukunft für die Rengsdorfer Kirmes gilt, scheint derzeit fraglich. Denn nach Informationen unserer Zeitung beklagt sich seit Kurzem ein Anwohner über Lärm in den Nachtstunden auf dem Waldfestplatz, der an den Kirmestagen noch nach 22 Uhr zu ihm herüberschallt. Konkret soll ihn der Bass der im Festzelt abgespielten Musik stören. Im vergangenen Jahr habe er den Burschenverein im Festzelt persönlich darum gebeten, die Musik leiser zu drehen. Die Mitglieder hätten darauf reagiert. Dennoch habe sich der Anwohner nach der Kirmes in schriftlicher Form über die Störung der Nachtruhe beim Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach beschwert.

Streit soll Dorfgespräch sein

Nun gibt es die Befürchtung, dass womöglich ein Lärmgutachten die Nutzung des Waldfestplatzes für die Kirmes nach 22 Uhr untersagen könnte. Die Kirmes ist in diesem Jahr vom 6. bis zum 8. September geplant. Der Burschenverein erwartet Planungssicherheit. Der Streit soll Dorfgespräch sein.

Die Rengsdorfer Kirmes hat bereits eine bewegte Geschichte, denn in der jüngeren Vergangenheit ist sie schon mehrfach umgezogen: Neben dem Burplatz fand sie auch auf dem Schalltorplatz statt. Doch die Kirmes mitten im Dorf sorgte vor Jahren ebenfalls für Anwohnerbeschwerden. So wich der Burschenverein gezwungenermaßen auf den Waldfestplatz aus, den noch einzigen geeigneten Standort für eine solche Veranstaltung in Rengsdorf. Wenn nun auch dieser wegfallen würde, wäre das für Kirmesfreunde ein herber Schlag.

VG-Bürgermeister bestätigt Beschwerde aus dem vergangenen Jahr

Unsere Zeitung hat sich in dieser Angelegenheit an das Ordnungsamt der VG Rengsdorf-Waldbreitbach gewandt. VG-Bürgermeister Hans-Werner Breithausen bestätigt, dass es im vergangenen Jahr die Beschwerde eines Anwohners gab. Für die Kirmes als Fest der Brauchtumspflege sei im Vorfeld eine Ausnahmegenehmigung für die Zeit von 22 bis 0 Uhr erteilt worden. „Es gab Befindlichkeiten, diese sind in mehreren Gesprächen erörtert worden. In diesem Jahr ist hier nichts mehr aufgelaufen“, berichtet Breithausen. Aus Sicht des Ordnungsamts habe sich die Sache erledigt. Gegenüber dem Burschenverein Rengsdorf sei noch einmal kommuniziert worden, dass nach 0 Uhr die Lautsprecher schweigen müssten.

i Künftig ein Anblick in Rengsdorf zur Kirmeszeit im September? Ein leerer Waldfestplatz. Jörg Niebergall

Breithausen sieht den Waldfestplatz in Rengsdorf als Veranstaltungsort grundsätzlich nicht gefährdet, wenn sich die Organisatoren an die Lärmschutzregeln halten würden. Er verteidigt auch die Entscheidung des Ordnungsamts, eine Ausnahmegenehmigung bis Mitternacht zu erteilen, denn bei einer Kirmes nur bis 22 Uhr würde sich diese vermutlich nicht rechnen. Ein Stück Brauchtumspflege ginge damit in Rengsdorf verloren.