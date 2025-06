Nach 34 Jahren wird die Norma-Filiale in Puderbach zum 28. Juni geschlossen. Der Nachfolger steht inzwischen auch schon fest: Der Drogeriemarkt Rossmann wird in die Räumlichkeiten einziehen.

Norma schließt am Samstag, 28. Juni, die Filiale in Puderbach, doch die Nachfolge steht mittlerweile fest. Wie die Ortsgemeinde Puderbach auf Anfrage mitteilt, ist sicher, dass der Drogeriemarkt Rossmann in die Räumlichkeiten einziehen wird.

Dass Rossmann nach Puderbach kommt, bestätigt auch das Unternehmen selbst, hält sich aber ansonsten noch bedeckt: „ Da wir uns allerdings noch in einem sehr frühen Stadium der Planungen befinden, können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider noch keine weiteren Informationen geben“, erklärt das Unternehmen Rossmann schriftlich auf Anfrage.

Mehr als 2300 Filialen in Deutschland

Wie Rossmann auf seiner Internetseite schreibt, gelte Dirk Roßmann als Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland, er eröffnete 1972 den ersten „Markt für Drogeriewaren“. Heute zählt Rossmann laut Unternehmensangabe mehr als 65.000 Mitarbeiter in Europa und gehört mit knapp 5000 Filialen zu den größten Drogerieketten Europas. In Deutschland allein gibt es mehr als 2300 Rossmann-Märkte.