Ins geplante Fachmarktzentrum Drogeriekette Rossmann kommt nach Bad Hönningen Daniel Dresen 21.03.2026, 08:00 Uhr

i Der Discounter Aldi Süd baut neben seiner Filiale in Bad Hönningen ein Fachmarktzentrum. Dort werden unter anderem die Drogeriemarktkette Rossmann und ein regionaler Bäcker einziehen. Auf dem Grundstück befinden sich inzwischen Container für die Bauleitung. Daniel Dresen

Neben dem Discounter Aldi entsteht in Bad Hönningen in den nächsten Jahren ein Fachmarktzentrum. Auf dem Grundstück befinden sich mittlerweile Bürocontainer für die Bauleitung. Einer der Mieter des Zentrums wird die Drogeriekette Rossmann sein.

Seit einiger Zeit steht fest, dass der Discounter Aldi Süd neben seiner bisherigen Filiale in Bad Hönningen ein Fachmarktzentrum bauen möchte. Doch trotz Baugenehmigung passierte bis jetzt lange nichts auf dem Grundstück, auf dem zuvor Wohncontainer für Flüchtlinge standen.







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