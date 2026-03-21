Neben dem Discounter Aldi entsteht in Bad Hönningen in den nächsten Jahren ein Fachmarktzentrum. Auf dem Grundstück befinden sich mittlerweile Bürocontainer für die Bauleitung. Einer der Mieter des Zentrums wird die Drogeriekette Rossmann sein.
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Seit einiger Zeit steht fest, dass der Discounter Aldi Süd neben seiner bisherigen Filiale in Bad Hönningen ein Fachmarktzentrum bauen möchte. Doch trotz Baugenehmigung passierte bis jetzt lange nichts auf dem Grundstück, auf dem zuvor Wohncontainer für Flüchtlinge standen.