Schutzraum für Betroffene DRK-Planungen für neues Frauenhaus in Neuwied Michael Möhlenhof 21.09.2026, 15:00 Uhr

i Anke Marzi, Vorstandsvorsitzende des DRK‑Landesverbands (von links), Präsident des DRK-Kreisverbandes Armin Rieger und Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler freuen sich über das neue Frauenhaus im Kreis Neuwied unter der Trägerschaft des DRK. Michael Möhlenhof

Ein Schutzraum für Frauen und Kinder: Das DRK plant ein Frauenhaus in Neuwied. Wie Ehrenamt und Land dem Projekt Rückenwind geben und Betroffenen neue Perspektiven sichern sollen, all das war Thema bei der DRK-Kreisversammlung.

Vor rund 130 Delegierten aus 13 Ortsvereinen hatte Armin Rieger, Präsident des Neuwieder Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die Kreisversammlung im Bürgerhaus in Asbach eröffnet. Besondere Aufmerksamkeit galt an dem Abend den Planungen für ein neues Frauenhaus in Neuwied.







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