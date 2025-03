Schon Tage vor dem Trägerwechsel Anfang April ist ein Teil der entlassenen Chefärzte im DRK-Klinikum in Neuwied nicht mehr zu erreichen; das Telefon ist abgestellt. Für zwei Patientinnen der Neurochirurgie kann das bedrohliche Folgen haben.

„Dr. Rothe hat uns beiden einmal das Leben gerettet“, sagen Samantha Heibel-Hebel und Kerstin Müller. Die beiden Frauen brauchen dringend medizinische Versorgung, die nur die Chefärzte der Neurochirurgie im DRK-Krankenhaus in Neuwied leisten könnten, sagen sie. Doch die Patientinnen erreichen die nach der Insolvenz entlassenen Ärzte bereits seit einer Woche – also noch vor der offiziellen Übernahme durch den neuen Träger – nicht mehr. Die Nummer sei abgeschaltet und eine E-Mail gehe nicht mehr durch, so Heibel-Hebel.

Die 46-Jährige ist seit 2018 Patientin der Mediziner in der DRK-Klinik. Sie habe eine Gerinnungsstörung und einen Hirntumor gehabt. Deshalb habe sie einen Neurochirurgen gesucht, erzählt Heibel-Hebel. Der einzige Mediziner, der sich getraut habe, sie zu operieren, sei der Mediziner Ronny Rothe im DRK-Krankenhaus in Neuwied gewesen. Zuvor hätten sie die Unikliniken in Bonn und München abgelehnt, berichtet die Frau, damals fast blind. Danach sei ein erhöhter Hirndruck zurückgeblieben. Deshalb habe sie mittlerweile den zweiten Shunt implantiert bekommen, erzählt Heibel-Hebel weiter: „Den letzten erst zehn Tage vor der erneuten Insolvenz.“

Der Shunt müsse von Zeit zu Zeit eingestellt werden, wie in den kommenden 14 bis 21 Tagen wieder. Doch ihr Arzt sei nicht mehr greifbar, und kein Krankenhaus in unmittelbarer Nähe, also im Umkreis von 50 Kilometern, habe die notwendige Erfahrung oder den erforderlichen Magneten dafür, berichtet die Patientin. Die nächsten Unikliniken, die dieses System verbauten, seien Köln und Frankfurt, und dort gebe es erst im August wieder Termine – für Heibel-Hebel viel zu spät. Und ihren Arzt kann sie seit mehr als einer Woche nicht mehr kontaktieren.

Ihre Freundin Kerstin Müller braucht nach einem Autounfall im Jahr 2014, nach inzwischen 28 Operationen an der Wirbelsäule und vielen Komplikationen, darunter Hirnwasserfisteln, eine Medikamentenpumpe, die fest installiert wurde. Die müsse alle sechs Wochen mithilfe eines speziellen Befüll- und eines Programmiersets mit Morphin nachgefüllt werden, sagt die Patientin. Dabei vertraue sie allein den Chefärzten der Neurochirurgie, wo sie seit 2017 in Behandlung sei, sagt die 52-Jährige. Denn bei einem stationären Aufenthalt habe ein Assistenzarzt die Pumpe mit einer normalen Spritze befüllen wollen. „Obwohl er Angestellter des DRK-Krankenhauses war und ich nicht die einzige Patientin bin, die eine Medikamentenpumpe implantiert hat, war ihm nicht klar, dass man dafür ein spezielles Befüllset benötigt“, erklärt Müller. Doch dadurch gehe die Pumpe kaputt. Wenn der leitende Chefarzt Michael Detzner und sein Kollege Ronny Rothe nicht da seien, liefe es nicht.

Angesichts der Insolvenz habe sie sich vorab um eine andere Klinik bemüht, berichtet Kerstin Müller weiter. „Doch eine hessische Universitätsklinik hat meine Annahme schriftlich abgelehnt, mit dem Hinweis, mich doch weiterhin bei den Kollegen vor Ort vorzustellen. Aber die Chefärzte der Neurochirurgie wurden alle gekündigt“, beschreibt Kerstin Müller ihr Dilemma. Eigentlich müsse ihre Pumpe im April wieder mit Medikamenten befüllt werden. Sie sei auf das Morphin angewiesen; ohne das Schmerzmittel erleide sie einen kalten Entzug. Zudem gebe eine leere Pumpe alle zehn Minuten einen Alarmton, der nicht abgestellt werden könne, sagt Müller.

Durch die Entlassung der Chefärzte sei ihnen die Möglichkeit genommen worden, eine angemessene medizinische Versorgung zu erhalten, sind sich die Frauen einig. „Überall heißt es, die Patientenversorgung sei sichergestellt. In dem Moment ist sie es aber nicht mehr“, stellt Samantha Heibel-Hebel fest. Sie seien an die beiden Ärzte gebunden, denen sie sehr vertrauten, machen Müller und Heibel-Hebel deutlich. „Jetzt, zeitnah einen neuen Arzt zu finden, der sich unserer beiden komplizierten Fälle annimmt, stellt sich für uns als zunehmend unmöglich dar“, erklären sie. Ihre Ärzte im Krankenhaus erreichen sie nicht mehr, obwohl die Chefärzte erst ab 1. April freigestellt sind, so eine Information, die unserer Zeitung vorliegt. Auch wir konnten keinen der Mediziner mehr erreichen; der Anschluss im DRK-Krankenhaus war stillgelegt.

Lücken in der Erreichbarkeit von medizinischen Fachabteilungen

Die beiden Frauen sind nicht allein: Unsere Zeitung erreichten weitere Rückmeldungen von Patienten der Neurochirurgie; da werden zum Beispiel Spritzen benötigt, doch die Ärzte können nicht mehr kontaktiert werden. Da in der Zeit bis zur Übernahme durch die Marienhaus-Gruppe, die spätestens am 7. April erfolgen soll, der Insolvenzverwalter die Verantwortung für das DRK-Krankenhaus trägt, fragten wir dort nach. Eine Sprecherin aus dem Verfahren der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz antwortet: „Aufgrund der Umstellung der gesamten administrativen und operativen Krankenhausstruktur in Neuwied in Vorbereitung auf den Trägerwechsel kommt es übergangsweise zu Lücken in der Erreichbarkeit von medizinischen Fachabteilungen.“

Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit für die Patientinnen und Patienten habe oberste Priorität. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, zur Aufrechterhaltung und Fortführung der gewohnten Behandlungs- und Therapiepläne eine Zwischenlösung zu schaffen, damit Termine vereinbart werden können“, so die Sprecherin. „Nach Abschluss des Integrationsprozesses sollen ab Mitte April die Erreichbarkeiten am Einrichtungsstandort in gewohntem Umfang wiederhergestellt sein“, ist sie sich sicher.

„Ab der Betriebsübernahme soll die Neurochirurgie unter neuer Leitung laufen. Der neue Träger wird die Personalien zu gegebener Zeit vorstellen.“

Vorgesehen sei, dass sämtliche medizinische Fachbereiche des Krankenhauses Neuwied auch bei dem anstehenden Wechsel auf die Trägerschaft der Marienhaus-Gruppe erhalten blieben, so die Sprecherin weiter. Im Rahmen der strategischen Neuaufstellung als Marienhaus-Klinikum Neuwied mit zwei Betriebsstätten würden Bereiche konzentriert, zusammengelegt oder auch ausgebaut. Geplant sei, dass Patientinnen und Patienten der Neurochirurgie – sowie auch in den anderen Fachbereichen – ihre Behandlungen und Therapien planmäßig am Krankenhaus Neuwied fortführten. „Ab der Betriebsübernahme soll die Neurochirurgie unter neuer Leitung laufen. Der neue Träger wird die Personalien zu gegebener Zeit vorstellen“, bestätigt sie Gerüchte, dass es bereits einen neuen Chefarzt für die Abteilung gebe.

„Ohne unseren Arzt könnten wir das hier heute gar nicht mehr schreiben“, machen Samantha Heibel-Hebel und Kerstin Müller noch einmal deutlich und schließen: „Wir hoffen, dass unsere Anliegen gehört werden, und die Verantwortlichen die Patientenperspektive stärker in ihre Entscheidungen mit einbeziehen.“

In dringenden Fällen an Patientenservice oder Notruf wenden

In dringenden Fällen stehe der Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung unter der bundesweit gültigen Rufnummer 116117 und online mit einer Arztsuche zur Verfügung, rät die Sprecherin aus dem Verfahren der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz. „Bei Notfällen sollte, auch losgelöst von der Insolvenz des DRK und der aktuellen Lage in Neuwied, die Notrufnummer 112 gewählt werden“, fährt sie fort. Rettungsdienste, Notärzte und die Leitstelle sorgten dann dafür, dass Notfallpatienten in das für ihr Krankheitsbild bestgeeignete Krankenhaus kämen.