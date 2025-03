Anhörungen zu beabsichtigten Kündigungen gemäß Paragraf 102 Absatz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes habe der Gesamtbetriebsrat für das DRK-Krankenhaus in Neuwied nun erhalten, sagt dessen Betriebsratsvorsitzender Marcus Volk: „Und zwar in 103 Fällen. Diese müssen wir behandeln.“ Um die 556 Mitarbeitende hatte das insolvente Haus, das voraussichtlich ab dem 1. April von der Marienhaus-Gruppe übernommen wird. Diese führt mit dem Klinikum St. Elisabeth ein weiteres Krankenhaus in der Deichstadt.

„In den vergangenen Tagen hat das Team der Insolvenzverwaltung mit den Betriebsräten über Restrukturierungsmaßnahmen verhandelt, die bis zum Trägerwechsel auf die Marienhaus-Gruppe Anfang April auf Basis des Erwerberkonzepts umgesetzt werden sollen“, teilt eine Sprecherin aus dem Verfahren der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz mit, die auch für den Insolvenzverwalter Auskunft gibt. Daraufhin habe die Insolvenzverwaltung bereits von notwendigen Personalanpassungen betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich informiert. In ihrem Erwerberkonzept hat die Marienhaus-Gruppe als Käufer ihr medizinisches Konzept und den Personalbedarf nach der Übernahme erklärt.

„Sämtliche Veränderungen in der Personalstruktur finden unter Beteiligung des Betriebsrates statt.“

Eine Sprecherin aus dem Verfahren der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz

In den kommenden Tagen gehe es darum, Verwaltungsstrukturen zu entflechten, Vertragsverhältnissen mit Geschäftspartnern zu klären und weitere Personalanpassungen zur Vermeidung von Doppelstrukturen bei gleichzeitig größtmöglichem Erhalt von Arbeitsplätzen umzusetzen. „Sämtliche Veränderungen in der Personalstruktur finden unter Beteiligung des Betriebsrats statt“, versichert die Sprecherin einmal mehr. Mögliche Abfindungsregelungen und Transferlösungen hierzu lägen vor.

Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören, heißt es im von Volk zitierten Paragrafen des Betriebsverfassungsgesetzes. Dabei muss der Arbeitgeber die Gründe für die Kündigung mitteilen. „Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam“, heißt es weiter im Gesetzestext.

„Rund 75 Prozent der derzeitigen Arbeitsplätze bleiben erhalten“, bestätigt die Pressesprecherin die Quote, die im Vorfeld genannt wurde. Im Bereich der Pflege seien keine Kündigungen vorgesehen. Für die langfristig tragfähige Aufstellung des Krankenhauses Neuwied als Betriebsstätte des Marienhauses bedürfe es jedoch Anpassungen in der Personalstärke zahlreicher Bereiche – „sowohl in patientennahen als auch in patientenfernen Bereichen“, betont sie.

„Die Insolvenzverwaltung wird in den kommenden Wochen einen geordneten Übergang für die weiterbeschäftigten Mitarbeiter sicherstellen“, heißt es weiter. „Ziel ist es, einen strukturierten Wechsel zu gewährleisten, damit die medizinische Versorgung weiter uneingeschränkt sichergestellt bleibt und das Haus unter bestmöglichen Bedingungen in die neue Trägerschaft übergeht“, schließt die Verfahrenssprecherin.