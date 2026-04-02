Hilfe bei Bedrohung am Ort DRK eröffnet Beratungsstelle für Gewaltopfer in Neuwied Jörg Niebergall 02.04.2026, 10:00 Uhr

i Bei der Eröffnung der neuen Fachberatungsstelle in der Pfarrstraße 64 in Neuwied dabei waren (von links) DRK-Kreis-Vorsitzender Armin Rieger, DRK-Kreis-Geschäftsführer Marco Bust und DRK-Sozialarbeiterin Jennifer Thiel. Jörg Niebergall

Neuwied bekommt eine Fachberatungsstelle gegen Gewalt in engen Beziehungen – ein wohnortnahes, vertrauliches Angebot des DRK für betroffene Frauen und Kinder. Hier finden sie persönlich oder telefonisch Unterstützung ohne Vorbedingungen.

Mit der Eröffnung einer neuen Fachberatungsstelle im Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz setzt der DRK-Kreisverband Neuwied ein Zeichen gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Die Anlaufstelle richtet sich an Frauen und Kinder, die von körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt, Stalking oder Bedrohungen betroffen sind und bietet ihnen eine wohnortnahe, professionelle Unterstützung im Umgang mit der Situation.







Artikel teilen

Artikel teilen