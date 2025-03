Das insolvente DRK-Krankenhaus in Neuwied steht kurz vor der Übernahme durch die Marienhaus-Gruppe, die für 1. April geplant ist. Im Interview berichtet Marcus Volk, DRK-Betriebsratsvorsitzender in Neuwied, wie es den Beschäftigten gerade geht.

In diesen Tagen wird über die Zukunft der Beschäftigten im DRK-Krankenhaus in Neuwied beraten. Neben den Vertretern des Insolvenzverwalters ist auch der Gesamtbetriebsrat für die Kliniken in Altenkirchen, Alzey, Hachenburg, Kirchen und Neuwied an den Verhandlungen beteiligt. In einem medizinischen und personellen Konzept hatte der Käufer des insolventen Klinikums, die Marienhaus-Gruppe, die unter anderem das Klinikum St. Elisabeth in der Deichstadt betreibt, die Funktionen festgelegt, die nach der Übernahme am 1. April weiterhin benötigt werden. Klar ist: Etwa 70 Prozent der Beschäftigten werden übernommen, einzelne Abteilungen wandern ins Elisabeth-Krankenhaus und einzelne Bereiche wie Hygiene, Entsorgung oder Einkauf werden zusammengeführt. Wie sich die Situation aus Sicht des Betriebsrats des DRK-Krankenhauses in Neuwied darstellt, hat unsere Zeitung dessen Vorsitzenden Marcus Volk gefragt.

Herr Volk, Sie sind täglich im DRK-Krankenhaus Neuwied präsent. Wie ist die Stimmung unter den Mitarbeitenden?

Die Stimmung im DRK-Krankenhaus Neuwied ist trübselig und gedankenschwer. An den Betriebsrat werden viele Hilferufe und sehr besorgte Fragen gesendet, wie zum Beispiel: Stehe ich auf der Kündigungsliste und wie wird die Transfergesellschaft? Wie wird die Arbeit unmittelbar nach dem Übergang, wenn die Führungskräfte weg sind? Was passiert mit meinem Überstundenkonto?

Alle haben Sorgen vor privaten und beruflichen Umbrüchen. Die DRK-Familie bricht auseinander. Manchen ist es egal, manche sind die eindeutigen Verlierer – niemand gewinnt hier, aber einige freuen sich über den Erhalt des Arbeitsplatzes.

Die Marienhaus-Gruppe spricht davon, 75 Prozent der DRK-Mitarbeitenden zu übernehmen. Wie bewerten Sie diesen Prozentsatz?

Das Erwerberkonzept sieht eine erhebliche Reduzierung des Personals vor, und wir sind mit der Information, dass 70 Prozent der Belegschaft übernommen werden, in die Gespräche mit Vertretern des Insolvenzverwalters eingestiegen. Die Zahl ist allerdings dynamisch, da es bereits zu einer hohen Anzahl von Eigenkündigungen des Personals gekommen ist, die sich einen Arbeitsplatz außerhalb von Neuwied gesucht haben, um nicht bei der Marienhaus-Gruppe zu arbeiten.

Was sagen Sie dazu, dass den Chefärzten drei Wochen vor Übernahme geschlossen die Kündigung ausgesprochen wurde?

Dass eine Übernahme unserer Chefärzte (mit nur zwei Ausnahmen) nicht vorgesehen ist, halte ich für erschreckend, gehen hier doch eine komplette Führungsebene verloren sowie ein großes medizinisches Fachwissen. Begründet wird der Umstand mit dem Abbau von Doppelstrukturen. Zu den Gesprächen mit den Chefärzten bin ich als Betriebsratsvorsitzender leider nicht eingeladen worden. Kritisch hinterfragen möchte ich allerdings an dieser Stelle, warum sich bis heute kein Chefarzt im Betriebsratsbüro gemeldet und dazu Stellung bezogen hat.

Erschreckend finde ich ebenfalls, dass neben den schon thematisierten Chefärzten auch viele andere Beschäftigte ihre Arbeit im DRK-Krankenhaus Neuwied verlieren werden, von Oberärzten über die Verwaltungsbeschäftigten bis zu Mitarbeitern aus der Küche. Viele gut funktionierende und eingespielte Teams gehen hier verloren. Verdienen diese aber nicht auch eine Information, ein Gespräch – oder war dies nur den Chefärzten vorbehalten?

Wie bewerten Sie die Übernahme durch die Marienhaus-Gruppe?

Die vom Betriebsrat geforderte Transfergesellschaft ist für diejenigen, die nicht sofort mit einem neuen Arbeitsplatz rechnen können, eine gute Auffanglösung. Dort können sie sich in Ruhe auf Bewerbungen und Auswahlgespräche vorbereiten und sich auch qualifizieren. Viele Kollegen und Kolleginnen haben sich seit Jahrzehnten nicht beworben, weil sie dem DRK treu waren. Für sie ist der Umbruch am stärksten und der Anlauf zum neuen Arbeitgeber schwieriger.

Tragisch, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass ein zweiter Insolvenzantrag gestellt werden musste. Dass die Radikalforderung der Rheinischen Versorgungskassen (RZVK) der Auslöser war, mag sein. Im Grunde aber wussten wir, dass die Häuser weiter ins Minus wirtschaften. Warum wurde nicht rechtzeitig kompetent umgesteuert?

Wie ist Ihr Standpunkt als Betriebsratsvorsitzender zur Gesamtsituation?

Tief enttäuscht bin ich keinesfalls vom DRK, aber von einzelnen handelnden Akteuren schon. Warnungen vom Betriebsrat hat es gegeben, und die Frage, wofür genau Geld in Neuwied ausgegeben wird, wurde auch gestellt.

So nehmen wir langsam Abschied vom DRK-Krankenhaus Neuwied – vormals unser Stadtkrankenhaus –, so wie wir es kannten, dort, wo einige von uns zur Welt gebracht wurden, dort, wo einige von uns ihre Kinder zur Welt gebracht haben, dort, wo viele gelernt haben und ausgebildet wurden, dort, wo man gute Freunde und viel Freude gefunden hat, dort, wo der ein oder andere seinen Ehepartner getroffen hat, dort, wo viele ihr halbes Leben verbracht haben, aber auch dort, wo man sich oft geärgert hat und immer wieder getröstet wurde und einen großen Koffer voller Erinnerungen gesammelt hat, den man jetzt mit sich tragen kann. Also gehen wir mit Zuversicht in die nächsten Gespräche.

Die Fragen stellte Maja Wagener