Dritte Auflage findet Ende Januar statt -26 Aussteller haben sich bereits angekündigt Dritte Auflage im Januar 2025: Ausbildungsmesse der VG Rengsdorf-Waldbreitbach wird immer beliebter 16.10.2024, 13:05 Uhr

i Schon die zweite Ausbildungsmesse der VG Rengsdorf-Waldbreitbach in diesem Januar in Kurtscheid war gut besucht. Archiv Jörg Niebergall. Jörg Niebergall

Nach Bonefeld und Kurtscheid kommt die Ausbildungsmesse der VG Rengsdorf-Waldbreitbach im Januar 2025 nach Straßenhaus. Grund für den erneuten Standortwechsel ist die große Nachfrage der Unternehmen und Schüler.

Die Ausbildungsmesse der VG Rengsdorf-Waldbreitbach geht am Samstag, 25. Januar, von 11 bis 15 Uhr in die dritte Runde. Nach dem Syna-Gelände in Bonefeld und der Wiedhöhenhalle in Kurtscheid findet die Veranstaltung 2025 in der Turnhalle der Grundschule Straßenhaus statt.

