Schulen im Kreis Neuwied Dringender Handlungsbedarf wegen steigender Schülerzahl 08.10.2025, 06:00 Uhr

i Für das Schulzentrum Rheinbrohl sind die Planungen für die notwendige Erweiterung schon sehr weit gediehen. Jörg Niebergall

Jahr für Jahr investiert der Kreis Neuwied viel Geld in den Schulbau. Neben Sanierungen stehen auch Erweiterungen auf dem Programm, weil die Zahl der Schüler wächst. Die neue Schulentwicklungsplanung gibt den Verantwortlichen Orientierung.

Vor zwölf Jahren haben die Politiker im Kreis Neuwied voller Sorge auf die Schullandschaft geblickt. Entwicklungsplaner hatten dem Kreis damals deutlich sinkende Schülerzahlen für die nächsten 15 Jahre prognostiziert. Auf Berufsschulebene war von Fusion die Rede.







