Party ganz traditionell Dreitägige Kirmes in Niederhofen zum 50. Geburtstag 12.10.2025, 10:00 Uhr

i Der Kirmesbaum ist geschält, jetzt ging es zum Aufstellen in die Ortsmitte. Jörg Niebergall

Der Kirmesbaum war größer als in den Vorjahren - und auch der Rummel war riesig. Zum 50. Geburtstag hielt der Sport- und Geselligkeitsverein Niederhofen die Tradition in allen Ehren.

Ob es am runden Geburtstag (50 Jahre) gelegen hat, dass der Kirmesbaum in Niederhofen mit mehr als 30 Meter Länge etwas größer als in den vergangenen Jahren ausfiel? Die eifrigen Helfer des Sport- und Geselligkeitsvereins Niederhofen als Veranstalter hatten sich jedenfalls schon beim Schälen der Fichte und beim anschließenden Aufstellen in der Dorfmitte mächtig ins Zeug gelegt.







