Wenn das nicht der geeignete Rahmen ist, die Tollitäten für die kommende Session 2025/2026 dem „Narrenvolk“ vorzustellen. Beim bestens besuchten Rheinuferfest der GEK (Große Engerser Karnevalsgesellschaft) hatte man nun gleich doppelten Grund zur Freude, da rund um den Wasserturm neben einem Dreigestirn auch eine Obermöhn mit Gefolge präsentiert wurde. Das Dreigestirn setzt sich aus Prinz Christian I. (Christian Eisele), Jungfrau Wolline (Wolfgang Geil) und Bauer Erich (Erich Günther) zusammen, komplettiert von einem hochkarätigen Hofstaat. Die neue Engerser Obermöhn ist Claudia II. von Zahn und Seide (Claudia Kirchhof-Verrelli), unterstützt wird sie von den Hofdamen Anne Baugut, Astrid John, Mechthild Seeberg und Sonja Müller. Da hatten auch GEK-Präsident Ansgar Schunkert und Möhnenpräsidentin Silvia Wolf ihre Freude. Die Vorstellungsrunde musste dann mit allen Besuchern bis spät in die Nacht, mit viel Musik, kulinarischen Leckereien und gekühlten Drinks, gefeiert werden.

i Die neue Engerser Obermöhn ist Claudia II. von Zahn und Seide (Claudia Kirchhof-Verrelli), unterstützt wird sie von den Hofdamen Anne Baugut, Astrid John, Mechthild Seeberg und Sonja Müller. Jörg Niebergall