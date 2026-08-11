Trauer nach tödlichem Unfall Drei Verletzte von Linkenbach auf Intensivstation Ralf Grün 11.08.2026, 10:00 Uhr

i An der Stelle bei Linkenbach, an der sich der tödliche Unfall ereignet hat, haben Menschen zum Zeichen ihrer Trauer Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. Jörg Niebergall

Ende vergangener Woche hat es bei Linkenbach einen folgenschweren Verkehrsunfall gegeben. Unsere Zeitung fragte jetzt bei der Polizei nach neuen Erkenntnissen zur Unfallursache und danach, wie es den drei Verletzten geht.

Viele Menschen im Puderbacher Land, vor allem rund um Linkenbach, dürfte der schwere Unfall mit drei tödlich verunglückten jungen Menschen aufgewühlt haben. Und nicht nur die unmittelbar betroffenen Familien leben nun in Trauer. Die Anteilnahme am Schicksal der Unfallopfer, die allesamt in einem Auto unterwegs waren, zeigt sich auch an den Kerzen und Blumen, die Menschen an der Unfallstelle aufgestellt und niedergelegt haben.







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