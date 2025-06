Quietschende Reifen, ein Auto überschlägt sich: So sah es am Freitag, 20. Juni, zwischen St. Katharinen und Linz auf der L251 aus. Wie die Polizei mitteilt, sind alle drei Fahrzeuginsassen verletzt worden und mussten ins Krankenhaus.

Auf der Gefällstrecke auf der L251 zwischen St. Katharinen und Linz ist es am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das teilt die Polizei Linz mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 21-jährige Fahrer des Autos mit zwei weiteren Insassen auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Linz unterwegs. Aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer laut Polizei auf dem oberen Teilstück der L251 die Kontrolle über sein Fahrzeug, das Auto überschlug sich mehrfach.

Alle drei Insassen des Autos im Krankenhaus

Der Fahrer und ein weiterer Insasse wurden bei dem Unfall schwer verletzt, so die Polizei weiter. Beide mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der dritte Insasse wurde leicht verletzt zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Von den drei Verletzten im Krankenhaus gebe es nichts Neues, hieß es am Sonntag von der Polizei gegenüber unserer Zeitung. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Alleinunfall. Die L251 musste für die Unfallaufnahme und Bergung kurzzeitig gesperrt werden, heißt es von der Polizei Linz auf Nachfrage unserer Zeitung weiter. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei abschließend.