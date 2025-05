Drei Tage Dorffest in Wüscheid

Im regelmäßigen Wechsel veranstaltet die Dorfgemeinschaft Glockscheid/Wüscheid Anfang Mai ihr traditionelles Dorffest. In diesem Jahr wurde drei Tage lang in Wüscheid gefeiert. Schon am ersten Tag bei der Rockparty mit der Coverband Lumberjack war das Gelände rappelvoll und die Stimmung prächtig.

Wind und Regen störten die Stimmung nicht

Der Dorfabend mit dem Musikverein Wiedklang startete anfangs mit viel Wind und Regen, entwickelte sich dann aber zu einem gemütlichen Stelldichein bis in den späten Abend. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Blasmusik: Neben dem Musikverein Wiedklang standen der Musikverein Harmonie Kurtscheid, die „Rahmser Böhmische“ und die Dorfverblecher Reifert auf der Bühne. Auch kulinarisch war für die Besucher mit Grillspezialitäten von der Bratwurst bis zum Wildschwein im Brötchen an allen drei Tagen bestens gesorgt. Am Sonntag lockte ein leckeres Kuchenbuffet. Der Nachwuchs hatte auf der Hüpfburg seinen Spaß.