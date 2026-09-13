Neues Linzer Weintrio 
Drei Schwestern repräsentieren nun den Linzer Wein
Erstmals ein Schwestern-Trio als Repräsentantinnen für den Linzer Wein: Celina, Gina und Jolina Klein übernehmen die Ämter für 2
Erstmals ein Schwestern-Trio als Repräsentantinnen für den Linzer Wein: Celina, Gina und Jolina Klein übernehmen die Ämter für 2026 und 2027.
Michael Moehlenhof

Beim Weinfest wurde das neue Linzer Weintrio mit großem Publikum ins Amt gehoben. Mit Celina, Gina und Jolina Klein sind es erstmals drei Schwestern, die den Wein der bunten Stadt repräsentieren.

Lesezeit 2 Minuten
Der Marktplatz von Linz am Rhein präsentierte sich zum Auftakt des Winzerfestes so dicht gefüllt wie selten zuvor. Zahlreiche Weinbuden säumten die Fläche, während sich Vertreter aus Politik und öffentlichem Leben am Freitagabend im Ratssaal einfanden – angefangen bei Bürgermeistern der Region über Landrat Joachim Hallerbach bis hin zur Bundestagsabgeordneten Ellen Demuth.
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