Auto gerät in Gegenverkehr Drei Schwerverletzte nach Unfall bei St. Katharinen 19.09.2025, 17:28 Uhr

i Auf der L254 bei St. Katharinen sind am Freitagnachmittag (19. September) zwei Pkw zusammengestoßen. Drei Menschen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Daniel Karmann. dpa

Auf der L254 bei St. Katharinen hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw war in Höhe der Ortschaft Grendel in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen schwer verletzt.

Auf der L254 bei St. Katharinen sind am Freitag (19. September) gegen 13.50 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Linz war ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe der Ortschaft Grendel in den Gegenverkehr geraten.







