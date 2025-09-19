Auto gerät in Gegenverkehr 
Auf der L254 bei St. Katharinen hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw war in Höhe der Ortschaft Grendel in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen schwer verletzt. 

Auf der L254 bei St. Katharinen sind am Freitag (19. September) gegen 13.50 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Linz war ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe der Ortschaft Grendel in den Gegenverkehr geraten.

