Drei regionale Künstler stechen laut Jury hervor

Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler sind aktuell in der Jahreskunstausstellung im Roentgen-Museum in Neuwied zu sehen. Der Rotary Club Neuwied-Andernach hat jetzt drei von ihnen geehrt.
Lesezeit 1 Minute
Schon seit vielen Jahren engagiert sich der Rotary Club Neuwied-Andernach auch im künstlerischen Bereich – unter anderem, indem er in jedem zweiten Jahr drei Künstler der Jahresausstellung im Neuwieder Roentgen-Museum auszeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde wurden jetzt drei der mehr als 50 ausstellenden Künstler und Künstlerinnen geehrt.