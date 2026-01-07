Jahreskunstausstellung Neuwied Drei regionale Künstler stechen laut Jury hervor Rainer Claaßen 07.01.2026, 14:00 Uhr

i Markus Pfaff verbindet in seiner Serie "Turnæround" moderne Ansichten mit dem Werk William Turners. Im Hintergrund zu sehen: die anderen Preisträger Desirée Wickler und Ingo Beller (von links). Rainer Claaßen

Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler sind aktuell in der Jahreskunstausstellung im Roentgen-Museum in Neuwied zu sehen. Der Rotary Club Neuwied-Andernach hat jetzt drei von ihnen geehrt.

Schon seit vielen Jahren engagiert sich der Rotary Club Neuwied-Andernach auch im künstlerischen Bereich – unter anderem, indem er in jedem zweiten Jahr drei Künstler der Jahresausstellung im Neuwieder Roentgen-Museum auszeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde wurden jetzt drei der mehr als 50 ausstellenden Künstler und Künstlerinnen geehrt.







