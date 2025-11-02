Brigitte Boden, Sigrid Speer und Günter Wittlich sind in der Kirche im Einsatz oder in der Kommunalpolitik, im Musikverein oder am Gericht - und das seit Jahrzehnten. Ihr beeindruckendes Engagement wurde jetzt ausgezeichnet.
Festliche Stimmung im Roentgen-Museum: Es hat fast schon Tradition, dass Landrat Achim Hallerbach besonders engagierten Menschen des Kreises die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz verleiht. Dabei hatte Verbandsbürgermeister Hans-Werner Breithausen gleich dreifachen Grund, sich zu freuen.