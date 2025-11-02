Ehrennadel des Landes Drei „Multitalente im Ehrenamt“ aus dem Kreis Neuwied Jörg Niebergall 02.11.2025, 10:47 Uhr

i Günter Wittlich, Sigrid Speer und Brigitte Boden (von links) wurden mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet. Jörg Niebergall

Brigitte Boden, Sigrid Speer und Günter Wittlich sind in der Kirche im Einsatz oder in der Kommunalpolitik, im Musikverein oder am Gericht - und das seit Jahrzehnten. Ihr beeindruckendes Engagement wurde jetzt ausgezeichnet.

Festliche Stimmung im Roentgen-Museum: Es hat fast schon Tradition, dass Landrat Achim Hallerbach besonders engagierten Menschen des Kreises die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz verleiht. Dabei hatte Verbandsbürgermeister Hans-Werner Breithausen gleich dreifachen Grund, sich zu freuen.







