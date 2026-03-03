Kästner-Klassiker in Bonefeld
„Drei Männer im Schnee“: Maskerade im Winterwunderland
Authentische Lösung: Mit raffinierten Mitteln konnte auch die verschneite Umgebung rund um das "Grandhotel" im Winterkurort Bruckbeuren dargestellt werden.
Julia Hilgeroth-Buchner

Verwechslungen im Winterwunderland: Die „Theatergruppe in der Verbandsgemeinde Rengsdorf 1985“ bringt im Deichwiesenhof Erich Kästners Klassiker „Drei Männer im Schnee“ auf die Bühne. Unsere Zeitung durfte vorab schon bei den Proben dabei sein.

Lesezeit 3 Minuten
Wer an diesem sonnigen ersten Märztag ahnungslos die Tür zum Saal des Deichwiesenhofs in Bonefeld öffnet, der stutzt überrascht. Denn während draußen die Vögel zwitschern, umweht die Besucher hier drinnen eine deutsche Fassung des nostalgischen US-Songs „Winter-Wonderland“.

