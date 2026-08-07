Kollision bei Linkenbach Drei junge Menschen sterben bei schwerem Verkehrsunfall Stephanie Mersmann 07.08.2026, 10:35 Uhr

i Zu einem tödlichen Unfall ist es zwischen Linkenbach und Dürrholz gekommen. Winkler TV

Zwischen Linkenbach und Dürrholz hat am Donnerstagabend ein 19-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Alle Insassen des Unfallwagens sind verstorben.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf der L265 zwischen Linkenbach und Dürrholz ereignet. Gegen 21.40 Uhr kam es zu dem tragischen Ereignis, bei dem drei junge Männer und Frauen ihr Leben verloren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der VW Polo des Unfallverursachers in Fahrtrichtung Dürrholz unterwegs war, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.







Artikel teilen

Artikel teilen