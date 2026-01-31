Römerschlösschen in Scheuren Drei Familien wagen Wohnprojekt im ehemaligen Weingut Sabine Nitsch 31.01.2026, 15:00 Uhr

i Die Hoflinge leben aktuell gemeinsam in einem der Häuser auf dem Weingut. Die anderen Gebäude müssen noch saniert werden. Hoflinge GmbH & Co KG

Die „Hoflinge“ sind ein besonderes Wohnprojekt, das Clara und Tobias Dorn initiiert haben. Drei Familien sanieren ein uraltes Weingut. Dabei haben sie auch unangenehme Überraschungen erlebt, verursacht von Ameisen.

. Clara und Tobias Dorn haben einen Traum. Sie wollen gemeinsam, mit anderen jungen Familien, in einer Gemeinschaft leben. Nicht unbedingt unter einem Dach, aber unter Dächern, die ganz nah beieinanderliegen, sodass es neben der eigenen Küche auch eine Gemeinschaftsküche gibt und Räume, in denen die Gemeinschaft gelebt werden kann.







