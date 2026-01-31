Die „Hoflinge“ sind ein besonderes Wohnprojekt, das Clara und Tobias Dorn initiiert haben. Drei Familien sanieren ein uraltes Weingut. Dabei haben sie auch unangenehme Überraschungen erlebt, verursacht von Ameisen.
. Clara und Tobias Dorn haben einen Traum. Sie wollen gemeinsam, mit anderen jungen Familien, in einer Gemeinschaft leben. Nicht unbedingt unter einem Dach, aber unter Dächern, die ganz nah beieinanderliegen, sodass es neben der eigenen Küche auch eine Gemeinschaftsküche gibt und Räume, in denen die Gemeinschaft gelebt werden kann.