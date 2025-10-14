DB plant Generalsanierung Drei Aufzüge machen Bad Hönninger Bahnhof barrierefrei 14.10.2025, 12:00 Uhr

i Der Bad Hönninger Bahnhof macht derzeit einen verwahrlosten Eindruck. Das Bahnhofsgebäude ist in Privatbesitz Sabine Nitsch

Am 10. Juli 2026 startet die Modernisierung des Bad Hönninger Bahnhofs. Die „Harnöhre“, wie die Bad Hönninger die Personenunterführung nennen, wird zugeschüttet und durch eine neue Personenunterführung ersetzt.

Die Weichen sind fast alle gestellt: Die barrierefreie Modernisierung des Bad Hönninger Bahnhofs soll im Rahmen der Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Unkel und Wiesbaden starten. Los geht es am 10. Juli 2026. Dann wird, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, die Strecke entlang des rechten Rheins bis zum 11.







Artikel teilen

Artikel teilen