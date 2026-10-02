Zwei Frauen und ein Mann aus dem Kreis Neuwied haben jetzt die Ehrennadel des Landes erhalten – eine Würdigung für jahre- und jahrzehntelanges Engagement. Was sie antreibt und wie ihr Einsatz Vereine und junge Menschen prägt.
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Zwei rechte Hände, Nerven aus Stahl, Organisationstalent, unendliche Geduld und vor allem die Eigenheit, bei der Frage „Kannst du mal kurz?“ nicht sofort die Flucht zu ergreifen: Würde man für das Ehrenamt tatsächlich eine Stellenanzeige formulieren, müsste die Aufgabenbeschreibung wohl ungefähr so aussehen.