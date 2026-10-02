Helfer aus dem Kreis Neuwied Drei „Alleskönner“ bekommen die Ehrennadel Jörg Niebergall 02.10.2026, 17:37 Uhr

i Landrat Achim Hallerbach gratuliert im Roentgen-Museum Melanie Gödtner aus Buchholz-Kölsch-Büllesbach, Ute Görgens aus Niederbreitbach und Hartmut Schmitz aus Rheinbrohl. Jörg Niebergall

Zwei Frauen und ein Mann aus dem Kreis Neuwied haben jetzt die Ehrennadel des Landes erhalten – eine Würdigung für jahre- und jahrzehntelanges Engagement. Was sie antreibt und wie ihr Einsatz Vereine und junge Menschen prägt.

Zwei rechte Hände, Nerven aus Stahl, Organisationstalent, unendliche Geduld und vor allem die Eigenheit, bei der Frage „Kannst du mal kurz?“ nicht sofort die Flucht zu ergreifen: Würde man für das Ehrenamt tatsächlich eine Stellenanzeige formulieren, müsste die Aufgabenbeschreibung wohl ungefähr so aussehen.







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