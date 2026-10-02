Helfer aus dem Kreis Neuwied
Drei „Alleskönner“ bekommen die Ehrennadel
Landrat Achim Hallerbach gratuliert im Roentgen-Museum Melanie Gödtner aus Buchholz-Kölsch-Büllesbach, Ute Görgens aus Niederbre
Landrat Achim Hallerbach gratuliert im Roentgen-Museum Melanie Gödtner aus Buchholz-Kölsch-Büllesbach, Ute Görgens aus Niederbreitbach und Hartmut Schmitz aus Rheinbrohl.
Jörg Niebergall

Zwei Frauen und ein Mann aus dem Kreis Neuwied haben jetzt die Ehrennadel des Landes erhalten – eine Würdigung für jahre- und jahrzehntelanges Engagement. Was sie antreibt und wie ihr Einsatz Vereine und junge Menschen prägt.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei rechte Hände, Nerven aus Stahl, Organisationstalent, unendliche Geduld und vor allem die Eigenheit, bei der Frage „Kannst du mal kurz?“ nicht sofort die Flucht zu ergreifen: Würde man für das Ehrenamt tatsächlich eine Stellenanzeige formulieren, müsste die Aufgabenbeschreibung wohl ungefähr so aussehen.
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