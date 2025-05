Drehorgelspieler sammeln in Linz für den guten Zweck

Für drei Tage – rund um Christi Himmelfahrt – herrschen in Linz „andere Töne“, nicht politisch gesehen, sondern musikalisch. Mehr als 50 Drehorgelspieler aus dem ganzen Bundesgebiet, Norwegen, Großbritannien und der Schweiz erfreuen die Gäste der Bunten Stadt mit ihren musikalischen Darbietungen in den Straßen und Gassen. Dabei sind mechanische und elektronische Drehorgeln im Einsatz.

Walther Günther aus Hessen hat mehr als 100.000 Euro für kranke Kinder erspielt

Viele der Drehorgelspieler spenden die gesammelten Beträge für gute Zwecke. Ein besonderes Augenmerk fällt dabei auf Walter Günther und seine Frau Annemie aus Hessen, die seit 15 Jahren das Drehorgelfest in Linz besuchen. Im Laufe der 15 Jahre hat Walter Günther die stattliche Summe von 101.161,47 Euro erspielt und an die Kinderhospiz-Stiftung „Bärenherz“ in Wiesbaden überwiesen. Er folgt damit einem Versprechen, das er vor Jahren nach einer schweren Krankheit abgegeben hat.

i Sogar Drehorgler aus Norwegen sind in Linz anzutreffen. Heinz-Werner Lamberz

Die Drehorgelspieler hoffen, dass Petrus auch ein Musiker ist und das angedrohte schlechte Wetter für das Wochenende umlenkt.