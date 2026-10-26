Mit Dornröschen bringt das Junge Schlosstheater einen Klassiker auf die Bühne. Wie das bekannte Material in die Gegenwart gerückt wurde und wie die Inszenierung bei Groß und Klein für Unterhaltung sorgt, hat unsere Zeitung bei der Premiere erfahren.
Lesezeit 3 Minuten
Nachdem im Winterprogramm des Neuwieder Jungen Schlosstheaters (JUSCH) in den vergangenen Jahren nicht unbedingt Märchenklassiker auf dem Spielplan standen, haben sich die Theatermacher diesmal für einen Stoff entschieden, den wohl auch heute noch jedes Kind kennt: „Dornröschen“.