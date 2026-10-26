Märchen-Premiere in Neuwied Dornröschen: Jusch rückt Klassiker in die Gegenwart Rainer Claaßen 26.10.2026, 11:00 Uhr

i Selbst die Ratte wendet sich im Lauf des Stückes von der bösen Fee Morana (Jutta Dalle) ab. Rainer Claaßen

Mit Dornröschen bringt das Junge Schlosstheater einen Klassiker auf die Bühne. Wie das bekannte Material in die Gegenwart gerückt wurde und wie die Inszenierung bei Groß und Klein für Unterhaltung sorgt, hat unsere Zeitung bei der Premiere erfahren.

Nachdem im Winterprogramm des Neuwieder Jungen Schlosstheaters (JUSCH) in den vergangenen Jahren nicht unbedingt Märchenklassiker auf dem Spielplan standen, haben sich die Theatermacher diesmal für einen Stoff entschieden, den wohl auch heute noch jedes Kind kennt: „Dornröschen“.







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