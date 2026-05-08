„Zum Kilian“ setzt auf Frische
Dorfmuseum Vettelschoß hat jetzt wieder ein Restaurant
Kevin Kilian (rechts) und Thomas Borth am Eingang des neu eröffneten Restaurants.
Kevin Kilian (rechts) und Thomas Borth am Eingang des neu eröffneten Restaurants.
Andreas Winkelmann

Im Erdgeschoss des Dorfmuseums in Vettelschoß hat wieder ein Restaurant eröffnet: Kevin Kilian setzt auf regionale Produkte und eine Speisekarte mit thailändischen Einflüssen. Das Lokal ist seit der Eröffnung fast immer ausgebucht. 

Lesezeit 3 Minuten
Seit dem 9. April ist die Gastronomie wieder ins Erdgeschoss des Dorfmuseums Vettelschoß zurückgekehrt. Kevin Kilian bringt die Kulinarik zurück an die alte Stelle. Zuletzt hat der jetzige Gastraum zwar als Lager und Besprechungsraum gedient, davor jedoch jahrelang als Weinstube.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren