„Zum Kilian“ setzt auf Frische Dorfmuseum Vettelschoß hat jetzt wieder ein Restaurant Andreas Winkelmann 08.05.2026, 15:00 Uhr

i Kevin Kilian (rechts) und Thomas Borth am Eingang des neu eröffneten Restaurants. Andreas Winkelmann

Im Erdgeschoss des Dorfmuseums in Vettelschoß hat wieder ein Restaurant eröffnet: Kevin Kilian setzt auf regionale Produkte und eine Speisekarte mit thailändischen Einflüssen. Das Lokal ist seit der Eröffnung fast immer ausgebucht.

Seit dem 9. April ist die Gastronomie wieder ins Erdgeschoss des Dorfmuseums Vettelschoß zurückgekehrt. Kevin Kilian bringt die Kulinarik zurück an die alte Stelle. Zuletzt hat der jetzige Gastraum zwar als Lager und Besprechungsraum gedient, davor jedoch jahrelang als Weinstube.







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