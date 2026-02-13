Straßenhaus hofft auf Umgehung
Dorfmoderation in Oberhonnefeld-Gierend und Oberraden
Das Kultur- und Jugendzentrum von Oberhonnefeld-Gierend soll in diesem Jahr aufgehübscht werden und einen Außenaufzug bekommen.
Justin Buchinger

In Oberhonnefeld-Gierend und Oberraden arbeitet man an der Dorfmoderation, in Straßenhaus wartet man auf Neuigkeiten zur Ortsumgehung der B256. Mit den Ortschefs blicken wir in unserer Jahresvorschau darauf, was 2026 noch wichtig ist.

In Oberhonnefeld-Gierend wird das wichtigste Thema in diesem Jahr die Dorfmoderation, erklärt Ortsbürgermeister Harald Berndt. „Das Ziel soll sein, dass die Bürger sagen, was verbessert werden soll.“ Themen könnten etwa ein Dorfplatz für die Gemeinde sein oder was mit der Dorfkneipe passieren soll.

