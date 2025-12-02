RZ-Adventskalender Doppelter Aufwand beim Weihnachtsmenü Ralf Grün 02.12.2025, 05:00 Uhr

i Kalendertürchen Nummer zwei des RZ-Adventskalenders Romolo Tavani/stock.adobe.com

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Hinter dem zweiten Türchen verbirgt sich in diesem Fall eine „Verdopplung“, die sich beim Vorbereiten des Festessens zu Weihnachten in der Familie des Autors ergibt.

Wir schreiben den 2. Dezember, da machen sich sicher schon viele Gedanken ums Festessen, jede Wette. Bei uns daheim werden jedenfalls schon Pläne gemacht. Immerhin „fahren“ wir seit ein paar Jahren – zum Kalendertürchen passend – einen doppelten Aufwand.







Artikel teilen

Artikel teilen