Fest in Feldkirchen
Doppelte Burschen-Power bei der Quätsche-Kärmes
Angeführt wurde der Umzug von gleich zwei Maikönigspaaren: Tom Jaensch und Linn Kranz (rechts) für Gönnersdorf sowie Lars Rünz u
Angeführt wurde der Umzug von gleich zwei Maikönigspaaren: Tom Jaensch und Linn Kranz (rechts) für Gönnersdorf sowie Lars Rünz und Lara Wortmann (links) für Wollendorf.
Jörg Niebergall

Premiere bei der Quätsche-Kärmes in Feldkirchen: Die Burschenvereine von Wollendorf und Gönnersdorf zogen erstmals gemeinsam durchs Dorf – und trotz Regen wurde im Festzelt ausgelassen weitergefeiert.

Lesezeit 1 Minute
Premiere bei der Quätsche-Kärmes: Zum ersten Mal zogen die Burschenvereine aus Gönnersdorf und Wollendorf gemeinsam durch die Straßen.Was jahrzehntelang getrennt funktionierte, klappte plötzlich auch im Doppelpack – und offenbar sogar ziemlich gut. Angeführt wurde der Umzug von gleich zwei Maikönigspaaren: Tom Jaensch und Linn Kranz für Gönnersdorf sowie Lars Rünz und Lara Wortmann für Wollendorf.
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