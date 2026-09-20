Fest in Feldkirchen Doppelte Burschen-Power bei der Quätsche-Kärmes Jörg Niebergall 20.09.2026, 16:00 Uhr

i Angeführt wurde der Umzug von gleich zwei Maikönigspaaren: Tom Jaensch und Linn Kranz (rechts) für Gönnersdorf sowie Lars Rünz und Lara Wortmann (links) für Wollendorf. Jörg Niebergall

Premiere bei der Quätsche-Kärmes in Feldkirchen: Die Burschenvereine von Wollendorf und Gönnersdorf zogen erstmals gemeinsam durchs Dorf – und trotz Regen wurde im Festzelt ausgelassen weitergefeiert.

Premiere bei der Quätsche-Kärmes: Zum ersten Mal zogen die Burschenvereine aus Gönnersdorf und Wollendorf gemeinsam durch die Straßen.Was jahrzehntelang getrennt funktionierte, klappte plötzlich auch im Doppelpack – und offenbar sogar ziemlich gut. Angeführt wurde der Umzug von gleich zwei Maikönigspaaren: Tom Jaensch und Linn Kranz für Gönnersdorf sowie Lars Rünz und Lara Wortmann für Wollendorf.







Artikel teilen

Artikel teilen