Oldtimer-Treffen mit Ostcharme Döttesfeld – das Trabi-Paradies mitten im Westerwald Jörg Niebergall 13.10.2025, 09:00 Uhr

i Döttesfeld war zum 31. Mal Austragungsort des Trabant- und IFA-Treffens. Organisiert wurde die dreitägige Oldtimer-Veranstaltung von den Trabant-Freunden Rheinbrohl. Jörg Niebergall

Zum 31. Mal war Döttesfeld Schauplatz des Trabant- und IFA-Treffens. Am Wochenende kamen knapp 150 Teilnehmer zusammen, um sich über die „Rennpappe“ – den legendären Kleinwagen der DDR-Automobilindustrie – auszutauschen.

Gleich zwei Mal im Jahr entwickelt Döttesfeld seinen ganz besonderen Charme. Neben dem traditionellen Schützenfest im August ist die 655-Seelen-Gemeinde in der Verbandsgemeinde Puderbach der Nabel der Trabi-Welt. Bereits zum 31. Mal tummelte sich rund ums Schützenhaus die Fan-Gemeinde der in der DDR produzierten Kleinwagen.







