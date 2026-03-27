Haben sich zu viele Dönerläden in der Neuwieder Innenstadt angesiedelt? Bei den Bürgern gehen die Meinungen dazu auseinander. Was sagen Stadtverwaltung und Citymanagerin dazu?

Der Andrang war groß am vergangenen Wochenende, als auf dem Luisenplatz der neue Döner-Imbiss „Mangal“ eröffnet wurde. Das dürfte nicht zuletzt daran gelegen haben, dass die ersten 300 Gerichte gratis ausgegeben wurden.

Schon in der Vergangenheit hatte es ähnliche Aktionen zu Eröffnungen gegeben, die zu noch größerem Andrang geführt haben.