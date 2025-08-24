Musik macht glücklich und verbindet. Vor diesem Hintergrund lädt die Landesmusikakademie in Engers Jahr für Jahr zum Sommerfest. Dieses Mal dürfen sich die Vereine besondern freuen, für die der abgebrannte Lokschuppen sehr wichtig war.

Einmal im Jahr erwacht der Engerser Schlosshof aus seinem musikalischen Dornröschenschlaf. Wenn die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz zum traditionellen Sommerfest einlädt, dann lockt das nicht nur Musikfans auf dieses herrliche Gelände vor dem Schloss. Vier Tage lang boten die Veranstalter einen bunten Querschnitt ihres Schaffens.

Beliebte E-Gitarren-Workshops

Die beiden ersten Abende standen ganz im Zeichen des alljährlich stattfindenden beliebten E-Gitarren-Workshops an der Landesmusikakademie. Am Donnerstag spielten Bands der zum Teil schon sehr versierten Teilnehmer vor rund 200 Besuchern, am Freitag zeigte mit Bluestacks die Dozentenband, was sie musikalisch so im Angebot hat, und lockte mehr als 300 Gäste nach Engers.

i Engerser Schloss am Freitag Rolf Ehlers

Am Samstag stand ein Benefizkonzert zugunsten der Engerser Vereine, die beim Brand des Lokschuppens in der Neujahrsnacht ihr komplettes Hab und Gut verloren hatten, auf dem Programm. Nach fünf Jahren gab sich der Koblenzer Django Reinhardt mit seiner Band mit Teilen seiner Programme „Zurück zum Swing“ und „Weltmusik“ wieder ein Stelldichein im Schlosshof. „Klar hätten noch ein paar mehr Besucher reingepasst“, meinte Rolf Ehlers, seit 2014 Leiter der Musikakademie. „Aber wir sind auch so nicht unzufrieden. Uns geht es ja um die Engerser Vereine, und wenn wir helfen können, dann tun wir das.“

i Django Reinhardt mit Band vor dem Engerser Schloss. Jörg Niebergall

Reinhardt und seine Band sind dafür bekannt, dass sie immer wieder soziale Projekte unterstützen. Nach Engers hatte er gleich eine elfköpfige Band mitgebracht, und das, was er und seine Musiker da präsentierten, war schon ganz großes Kino. Mal Swing, mal Elvis, mal Frank Sinatra, das kam prima an und ließ die mittlerweile gesunkenen Temperaturen fast vergessen.

Sonntag richtet sich an Familien

Am Sonntag stand die Familie im Vordergrund. Ökumenischer Gottesdienst und offenes Singen mit Katharina Fölster und Alina Gehlen machten den Anfang, Hüpfburg und ein Spielmobil sorgten für Spaß bei den Kindern. Bekannte Bigbands aus der Umgebung wie Phoenix Foundation und Jatzz Impact rundeten das Event ab