Der Großbrand des Engerser Lokschuppens in der Silvesternacht steht vielen Engersern noch vor Augen. Im Rahmen ihres Sommerfestes will die Landesmusikakademie die betroffenen Vereine unterstützen – mit einem besonderen Konzert.

Mit Django Reinhardt präsentiert die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz bei ihrem Sommerfest nur einen von einigen hochkarätigen Programmpunkten. Vom 21. bis 24. August sei die Bevölkerung zu einer Reihe von Open-Air Veranstaltungen in den Ehrenhof von Schloss Engers eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die beiden ersten Abende des diesjährigen Sommerfestes (Beginn jeweils 19.30 Uhr) stünden im Zeichen des alljährlich stattfindenden E-Gitarren-Workshops an der Landesmusikakademie, verrät Leiter Rolf Ehlers. Am Donnerstag, 21. August, spielen Bands der zum Teil schon sehr versierten Teilnehmer, am Freitag spielt mit „Bluestacks“ die Dozentenband.

i Schon in den vergangenen Jahren zog das Sommerfest im Schlosshof in Engers viele Musikinteressierte an. In diesem Jahr ist Django Reinhardt Stargast bei einem Benefizkonzert für den abgebrannten Lokschuppen in Engers. Rolf Ehlers

„Django ist hier in der Region eine Nummer.“

Rolf Ehlers, Leiter der Landesmusikakademie﻿ auf Schloss Engers

Am Samstagabend, 23. August, gibt es ein Benefizkonzert zugunsten der Engerser Vereine, die beim Brand des Lokschuppens in der Neujahrsnacht ihr komplettes Hab und Gut verloren. Nach fünf Jahren gibt Django Reinhardt dazu mit seiner Band mit Teilen seiner Programme „Zurück zum Swing“ und Weltmusik wieder ein Stelldichein im Schlosshof.

Die Engerser Vereine bestückten die Gastronomie, erklärt Rolf Ehlers den Gedanken dahinter. Genau diese Vereine hätten bei dem verheerenden Brand in der Silvesternacht von 2024 auf 2025 ihren Lokschuppen in Engers verloren. So sei die Idee zu einem Benefizkonzert entstanden; alles, was übrig bleibe, komme den Vereinen zugute, die einen neuen Lokschuppen bauen wollen. Zum Künstler sagt Ehleers: „Django ist hier in der Region eine Nummer.“

Am Sonntag steht die Familie im Mittelpunkt

Am Sonntag, 24. August, steht die Familie im Vordergrund. Um 10.30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst im Schlosshof statt, organisiert von der evangelischen Gemeinde in Engers, der Pfarrgemeinde St. Martin Engers sowie dem Heinrich-Haus. Im Anschluss daran gibt es ein offenes Singen mit Katharina Fölster und Alina Gehlen, beides arrivierte Kirchenmusikerinnen im Kreis Neuwied. Eine Hüpfburg und ein Spielmobil sorgen für Spaß für Kinder.

Um 15 Uhr und um 17 Uhr spielen bekannte Bigbands aus der Neuwieder Umgebung, zunächst das Landesjugendjazzorchester, besser bekannt unter dem Namen „Phoenix Foundation“, später die Bigband „Jatzz Impact“. Alle auftretenden Musiker seien eng mit der Tätigkeit der Landesmusikakademie verbunden, sei es als Kursteilnehmer, als Dozenten oder als Stammgäste mit ihren Ensembles, die sich gerne für Probenphasen im Schloss Engers aufhalten, weiß Ehlers.

Flankiert werden die vier Tage von einem gastronomischen Angebot einheimischer Anbieter: Die Schloßschenke Engers, das „Weinbudsche“, die „Pääntz vom Wasserturm“ und der Pächter des Biergartens auf der Schlossterrasse sorgen für Speis und Trank. „Ein schönes Zeichen des guten Miteinanders in Engers“, findet Rolf Ehlers.

Mit Ausnahme des Benefizkonzerts am 23. August finden alle Konzerte und Veranstaltungen bei freiem Eintritt statt. Für das Konzert von Django Reinhardt am Samstag gibt es Tickets zu 25 Euro an der Rezeption der Landesmusikakademie im Schlosshof sowie bei Ticket regional.